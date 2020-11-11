Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов избирателей

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Заявивший о своей победе на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до пяти миллионов голосов. Об этом свидетельствуют данные о подсчете в среду, 11 ноября.

Отмечается, что за Байдена проголосовали около 77 миллионов американцев, в то время как за Трампа — примерно 72 миллиона американских граждан, передает РИА Новости.

Напомним, в США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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