СМИ: Администрация Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с Байденом

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Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти кандидата от Демократической партии на президентских выборах Джо Байдена, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы. Об этом сообщает газета Washington Post во вторник, 10 ноября, со ссылкой на высокопоставленных представителей министерств.

Уточняется, что ведомства готовят информацию для команды Байдена о состоянии дел, однако из-за распоряжения пока не могут дать к ней доступ до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не огласит результат выборов официально.

Также уточняется, что глава Управления Эмили Мерфи пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более шести миллионов долларов на обеспечение передачи власти. В связи с этим представители кандидата от демократов пожаловались, что отсутствие средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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