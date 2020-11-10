Трамп сообщил о «большом прогрессе» в борьбе за итоги президентских выборов

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» в борьбе за голоса избирателей в ходе президентских выборов в стране. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе, — сообщил Трамп.

Он добавил свой предвыборный девиз «Сделаем Америку снова великой». При этом больше никаких подробностей относительно подсчета голосов он не привел.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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