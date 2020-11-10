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Трамп сообщил о «большом прогрессе» в борьбе за итоги президентских выборов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп сообщил о «большом прогрессе» в борьбе за итоги президентских выборов

Евгения Звощик

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» в борьбе за голоса избирателей в ходе президентских выборов в стране. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе, — сообщил Трамп.

Он добавил свой предвыборный девиз «Сделаем Америку снова великой». При этом больше никаких подробностей относительно подсчета голосов он не привел.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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президентские выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
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