Генсек ООН поздравил Байдена с победой в президентской гонке США 

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ОНН) Антониу Гутерриш поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш «поздравляет избранного президента и избранного вице-президента». При этом Дюжаррик не назвал имена победителей президентской гонки.

— Конечно, если есть сомнения, он говорил о Джозефе Байдене и Камале Харрис, — цитирует ТАСС представителя генсека.

Он уточнил, что между Байденом и Гутерриш не было прямых контактов. При этом генеральный секретарь ООН подтвердил, что партнерство международной организации и США «остается краеугольным камнем» для борьбы с глобальными вызовами в мире.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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