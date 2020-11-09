СМИ узнали о планах Байдена ввести в США общенациональный масочный режим

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Бывший вице-президент США Джо Байден собирается ввести в стране общенациональный масочный режим. Эти планы могут быть реализованы еще до официального вступления политика в должность президента — согласно оценкам крупных американских СМИ, Байден уже набрал большинство голосов на выборах.

О намерении политика узнали источники Fox News. По их данным, Байден хочет претворить эту меру в жизнь, «работая с губернаторами». В случае их отказа сотрудничать, работа будет вестись с отдельными округами.

При этом утверждается, что Байден может столкнуться с теми же трудностями, что и уходящий глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее он не раз выражал скептицизм по отношению к маскам, хотя сам успешно переболел коронавирусом.

Известно, что власти США на уровне штатов и округов регулярно принимают собственные меры для борьбы с распространением COVID-19, не обращая особого внимания на рекомендации федеральных властей. При этом Вашингтон не вправе принуждать местных чиновников к выполнению приказов.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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