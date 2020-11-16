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Трамп отказался признавать поражение на выборах
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трамп отказался признавать поражение на выборах

Ростислав Зубков

В мире

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах главы государства. Об этом он в очередной заявил в интернете.

— Я выиграл эти выборы! — написал политик большими буквами в своем Twitter-аккаунте.

Социальная сеть пометила пост главы Белого дома как публикацию, которая противоречит «официальным источникам».

Ранее Трамп утверждал, что его соперник, демократ Джо Байден победил только потому, «что выборы были сфальсифицированы». Позднее он добавил, что оппонент вышел в лидеры только «в глазах лживых СМИ».

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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