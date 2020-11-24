В штабе Байдена назвали первые этапы передачи власти

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Руководитель штаба Джозефа Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам заявил, что первыми шагами по передаче власти станет обсуждение пандемии коронавирусной инфекции и вопросов национальной безопасности.

По словам Абрахама, в ближайшие дни члены штаба проведут встречи с федеральными официальными лицами.

В планах штаба Байдена также получение «представления о попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения», заявил представитель Байдена, не уточняя, что подразумевается под опустошением, сообщает РИА Новости.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

Штаб действующего президента США Дональда Трампа объявил о продолжении судебных тяжб из-за выборов.

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