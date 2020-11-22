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Инаугурация Байдена пройдет с меньшим размахом из-за COVID
Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Инаугурация Байдена пройдет с меньшим размахом из-за COVID

Евгения Звощик

В мире

Церемония инаугурации Джо Байдена, предварительно победившего на выборах президента США, пройдет с меньшим размахом, чем обычно. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава аппарата Байдена Рон Клэйн в воскресенье, 22 ноября, эфире телеканала ABC.

Он отметил, что данное мероприятие, с одной стороны, должно отражать торжественность момента, но с другой — не стать местом распространения COVID-19.

При этом он не стал сообщать подробности планируемой церемонии, а также то, какими ее элементами можно будет пожертвовать.

Напомним, инаугурация американского президента традиционно проходит 20 января. В этот день для многих тысяч гостей церемонии выделяют все пространство Национальной аллеи в Вашингтоне.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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