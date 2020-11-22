Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Джо Байдена

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Президент РФ Владимир Путин объяснил сложившуюся ситуацию с поздравлением Москвой победителя на выборах в США. Причина, по которой поздравление еще не было направлено, является «формальной», отметил российский лидер.

— Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки. Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния, — пояснил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравит Байдена после официального объявления результатов.

Российский президент пояснил, что такие формальные вещи «должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела».

— Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела, — объяснил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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