Трамп заявил, что данные о фальсификациях могут изменить итоги выборов

Дональд Трамп считает, что может победить на выборах / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имеющихся данных о фальсификациях хватит, чтобы изменить итоги выборов в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом.

— Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить итоги в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах? — написал он в субботу, 21 ноября, в соцсети Twitter.

Американский лидер добавил, что суды должны обеспечить целостность выборов и США, так как весь мир сейчас следит за ситуацией в стране.

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to “flip” at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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