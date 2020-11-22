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Трамп заявил, что данные о фальсификациях могут изменить итоги выборов
Дональд Трамп считает, что может победить на выборах / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявил, что данные о фальсификациях могут изменить итоги выборов

Юлия Курганова

В мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имеющихся данных о фальсификациях хватит, чтобы изменить итоги выборов в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом.

— Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить итоги в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах? — написал он в субботу, 21 ноября, в соцсети Twitter.

Американский лидер добавил, что суды должны обеспечить целостность выборов и США, так как весь мир сейчас следит за ситуацией в стране.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

Читайте также: Трамп пообещал предоставить данные о фальсификации результатов выборов в Джорджии

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