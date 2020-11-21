Трамп пообещал предоставить данные о фальсификации результатов выборов в Джорджии

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит сведения о фальсификации результатов выборов главы государства в штате Джорджия. Об этом он сообщил в личном аккаунте в Twitter в субботу, 21 ноября.

— Выходит информация о крупной фальсификации с голосованием о Джорджии. Ждите! — отметил Трамп в публикации.

Big voter fraud information coming out concerning Georgia. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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