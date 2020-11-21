СМИ назвали кандидата Байдена на должность госсекретаря США

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Кандидат в президенты США Джо Байден, которого американские СМИ объявили победителем на выборах, определился с претендентом на пост госсекретаря. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

По данным издания, госсекретарем Соединенных Штатов может стать 58-летний Тони Блинкен, который был заместителем госсекретаря при Бараке Обаме. Во время предвыборной кампании он являлся консультантом Байдена по вопросам внешней политики.

По информации СМИ, до этого основным претендентом на этот пост считалась бывший советник по национальной безопасности при администрации Обамы и бывший полпред в ООН Сьюзан Райс, но Байден решил отказаться от ее кандидатуры из-за конфликта с сенатом. При этом бывший советник сможет занять другой пост в команде нового президента Америки.

Ранее Джо Байден уже рассказывал об основных претендентах на ключевые посты в его администрации после инаугурации. Так, бывший советник кандидата-демократа Рон Клайн может возглавить аппарат Белого дома. А главой Пентагона может стать бывший замминистра обороны по политическим делам в первой администрации Обамы Мишель Флорной.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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