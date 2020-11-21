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Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом
Дональд Трамп-младший находится на карантине / Фото: instagram.com/donaldjtrumpjr/

Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом

Юлия Курганова

В мире

Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший заразился COVID-19 на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.

Уточняется, что Трамп-младший сдал тест в начале недели и с тех пор находится на карантине.

— До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные врачами правила по коронавирусу, — рассказал он.

2 октября сообщили, что президент США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Американский лидер отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы. Через несколько дней Трампа выписали из больницы. Лечащий врач главы государства Шон Конли заявил, что у Трампа обнаружены антитела к COVID-19.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии коронавируса в США зафиксировали более 11 миллионов случаев заражения COVID-19, умерли свыше 252 тысяч человек. Вылечились более 4,4 миллиона пациентов.

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