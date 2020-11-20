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Белый дом пообещал доступ к 40 миллионам доз вакцины от COVID в США к концу года
/ Фото: twitter.com/FamilyEnterpri3

Белый дом пообещал доступ к 40 миллионам доз вакцины от COVID в США к концу года

Евгения Звощик

В мире

Администрация Соединенных Штатов Америки прогнозирует, что к концу текущего года американцам будут доступны 40 миллионов доз вакцины от нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в пятницу, 20 ноября, во время брифинга.

— Это невероятно, это самая быстро созданная вакцина в истории... Это стало возможным лишь благодаря президенту (США Дональду Трампу), — отметила пресс-секретарь.

Ожидается, что в первую очередь препарат получат самые уязвимые категории граждан США, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация США направила компании Johnson & Johnson 456 миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса. В свою очередь, Moderna получила на эти цели из бюджета США 486 миллионов долларов. Еще 1,2 миллиарда долларов были направлены компании AstraZeneca, разрабатывающей вакцину от COVID-19 вместе с учеными из Оксфордского университета.

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