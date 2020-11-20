Компании Biontech и Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку на регистрацию своей вакцины от нового типа коронавирусной инфекции в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Об этом сообщается в пресс-релизе BioNTech, распространенном в пятницу, 20 ноября.

Как пояснил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, подача заявки на разрешение использовать данный препарат в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать вакцину «доступной для населения всего мира».

Помимо этого, компании BioNTech и Pfizer начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру. В частности, речь идет о Великобритании и Европейском союзе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вакцина данной компании предлагает 95-процентную защиту от коронавируса.

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