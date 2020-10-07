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Врач сообщил о наличии антител к COVID-19 у Трампа
Дональд Трамп излечился от коронавируса / Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Врач сообщил о наличии антител к COVID-19 у Трампа

Юлия Курганова

Здоровье

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже на протяжении суток отсутствуют симптомы COVID-19, у него также обнаружены антитела к инфекции. Об этом в среду, 7 октября, сообщил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

— У него нет температуры более четырех суток, нет симптомов более суток, — сказано в отчете медика, который опубликовала пресс-секретарь главы государства Кейли Макэнани, передает РИА Новости.

Накануне Конли назвал состояние здоровья Трампа хорошим. Он сообщил, что все жизненно важные показатели президента, включая насыщенность крови кислородом и частота дыхания, находятся в норме.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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