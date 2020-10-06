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Врач рассказал о самочувствии Трампа в первый день после выписки
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Врач рассказал о самочувствии Трампа в первый день после выписки

Кирилл Николаев

В мире

В первый день после выписки у президента США Дональда Трампа не наблюдается симптомов коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 6 октября, рассказал его врач Шон Конли.

По его словам, жизненные показатели американского лидера стабильны. Трамп чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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