«Будет здорово»: Трамп подтвердил свое участие во втором раунде дебатов с Байденом

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие во вторых теледебатах с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово! — написал американский лидер.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

Также в начале октября стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Позже Меланья Трамп заявила, что они оба чувствуют себя хорошо.

6 октября стало известно, что главу Белого дома выписали из госпиталя. Сразу после выписки Трамп записал видеообращение к нации, в котором призвал не дать COVID-19 взять верх и захватить жизни американцев.

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