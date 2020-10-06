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«Будет здорово»: Трамп подтвердил свое участие во втором раунде дебатов с Байденом
Фото: facebook.com/WhiteHouse

«Будет здорово»: Трамп подтвердил свое участие во втором раунде дебатов с Байденом

Евгения Звощик

В мире

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие во вторых теледебатах с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово! — написал американский лидер.

Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

Также в начале октября стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Позже Меланья Трамп заявила, что они оба чувствуют себя хорошо.

6 октября стало известно, что главу Белого дома выписали из госпиталя. Сразу после выписки Трамп записал видеообращение к нации, в котором призвал не дать COVID-19 взять верх и захватить жизни американцев.

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