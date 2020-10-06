Лечащий врач Трампа рассказал о его состоянии

Фото: whitehouse.gov

Лечащий врач американского президента Шон Конли заявил, что Дональд Трамп соответствует показателям, применяемым при принятии решения о выписке пациента с коронавирусной инфекцией.

По словам Конли, состояние Трампа улучшается, за последние трое суток у него не повышалась температура.

Медик отметил, что хотя рано говорить, что опасность миновала, врачи поддерживают мнение о возможности выписки Трампа из больницы. Президент США может вернуться домой и продолжить лечение в амбулаторных условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Конли.

2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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