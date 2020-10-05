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Белый дом уточнил, когда заразившегося COVID-19 Трампа могут выписать из больницы
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Белый дом уточнил, когда заразившегося COVID-19 Трампа могут выписать из больницы

Евгения Звощик

В мире

Президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом из госпиталя, где он лечится от коронавирусной инфекции, уже вечером в понедельник, 5 октября. Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Майк Медоуз.

— Его состояние за ночь продолжило улучшаться, он готов вернуться к нормальному рабочему режиму, — пояснил Медоуз в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, американский лидер должен встретиться со своими врачами и медсестрами для оценки прогресса в его лечении.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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