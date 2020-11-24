Штаб Трампа объявил о продолжении судебных тяжб из-за выборов

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Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа объявил, что продолжит процессуальные действия по искам, поданным в суд в связи с выборами главы государства.

Как заявила советник штаба Дженни Эллис, штаб Трампа продолжит «бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса».

— Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные, — цитирует Эллис РИА Новости.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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