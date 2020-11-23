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Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации

Кирилл Николаев

В мире

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден, предварительно избранный главой государства, представил кандидатов на ключевые посты в администрации Белого дома. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает CNN.

По данным телеканала, бывший председатель американской Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэл Брэйнард рассматриваются в качестве основных претендентов на пост министра финансов. Помощник Байдена Энтони Блинкен будет выдвинут на пост госсекретаря, а Джейк Салливэн — на должность помощника президента по национальной безопасности. Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом США при Организации Объединенных Наций (ООН).

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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администрация Белого домаДжозеф БайденСША
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