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Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену

Виктория Родимкина

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации делать «то, что необходимо» для первоначальных процедур по передачей полномочий следующей администрации.

Так, американский лидер, по сути, отдал распоряжение начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену.

— Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим. Тем не менее в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое, — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, президент поблагодарил Мерфи на ее «преданность и самоотверженность» стране. Глава государства уточнил, что глава GSA подверглась угрозам и оскорблениям, что совершенно неприемлемо.

Ранее управление общих служб в правительстве Америки де-факто признало победу на выборах за Байденом и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену

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