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Байден пообещал не проводить расследование против Трампа
Фото: flickr.com

Байден пообещал не проводить расследование против Трампа

Ростислав Зубков

В мире

Американский политик Джо Байден, заявивший о своей победе на президентских выборах в США, пообещал не проводить расследование в отношении действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом демократ сказал в интервью NBC.

— Я не буду делать то, что этот президент делает, и использовать министерство юстиции как инструмент, чтобы настаивать на том, что что-то случилось, — подчеркнул Байден.

Он добавил, что в настоящее время концентрируется на возвращении американцам уверенности и знания того, что они справятся со всеми трудностями.

Ранее Байден представил команду назначенцев в свой кабинет министров.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги. В свою очередь демократ заявил, что «выборы завершились».

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: Обещанное выступление Трампа с заявлением заняло меньше минуты

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