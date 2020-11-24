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Байден представил команду назначенцев в свой кабинет министров
Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Байден представил команду назначенцев в свой кабинет министров

Ростислав Зубков

В мире

Американский политик Джо Байден, которого ряд штатов официально утвердил победителем на президентских выборах, представил свою будущую команду. Это произошло во вторник, 24 ноября, в Вилмингтоне (штат Делавэр).

На одной сцене с главным соперником действующего американского лидера Дональда Трампа стояли: Тони Блинкен — назначенец на пост главы Госдепа; Линда Томас-Гринфилд — будущий постпред при ООН; Джейк Салливан, который станет советником по нацбезопасности; Алехандро Майоракс — претендент на пост главы министерства внутренней безопасности и Джон Керри, которого планируют сделать ответственным по климату. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что за последние сутки три ключевых в американских выборах штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — официально подтвердили победу Байдена по итогам волеизъявления. Сам демократ заявил в своем Twitter-аккаунте, что «выборы завершились».

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги.

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: Обещанное выступление Трампа с заявлением заняло меньше минуты

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