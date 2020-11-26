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Кремль: Путин поздравит Байдена с победой после подведения итогов выборов
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Кремль: Путин поздравит Байдена с победой после подведения итогов выборов

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в четверг, 26 ноября.

— Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов, — подчеркнул он, призвав не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не были объявлены официально.

— В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он добавил, что пока Байдена назвали победителем только СМИ.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги. В свою очередь демократ заявил, что «выборы завершились».

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: Байден пообещал отменить ряд законов Трампа в первые 100 дней президентства

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