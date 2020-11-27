Трамп назвал условие признания поражения на выборах

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Действующий президент США Дональд Трамп рассказал, при каком условии покинет Белый дом и, соответственно, признает поражение на выборах главы государства.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Трамп, который баллотировался на второй срок, подтвердил, что покинет Белый дом, если за его конкурента по выборам Джо Байдена проголосует большинство выборщиков.

Однако Трамп выразил убежденность в том, что если выборщики отдадут голоса за Байдена, они «совершат ошибку», поскольку речь идет о «массовом мошенничестве не выборах», сообщает Reuters.

Напомним, выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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