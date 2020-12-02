Победителей онлайн-чемпионата по Data Science выбрали в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Авторов лучших кейсов, которые способны решить вопросы управления городом, выбрали на онлайн-чемпионат по Data Science в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— На конкурс зарегистрировались более тысячи разработчиков в сфере искусственного интеллекта и Data Science. В решении задач приняла участие 91 команда из разных регионов России. По итогам турнира было разработано 36 цифровых продуктов с технологиями анализа больших данных и искусственного интеллекта, 15 из которых будут отмечены денежными премиями, — приводятся слова Фурсина на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные департаменты и учреждения поставили перед участниками разные задачи. Например, Центр организации дорожного движения правительства Москвы предложил создать модель, способную самостоятельно определить аварийность участка дороги. Лучшее решение предложила команда «Шуба» из Москвы.

Свою задачу конкурсантам поставил департамент предпринимательства и инновационного развития. Его представители предложили разработать алгоритм для проверки качества документов, поданных для получения государственной поддержки. Лучший кейс предложила московская команда Showcase.

Призовой фонд конкурса составил два миллиона рублей. Победители получат 250 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призеры — по 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Читайте также: Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» рассказали о своих проектах