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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Северный бульвар, 8 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице в среду. 2 декабря.

Огонь появился на девятом этаже дома №8 на Северном бульваре.

— По прибытию пожарно-спасательных подразделений было подтверждено горение в квартире жилого дома на 9 этаже. В ходе тушения квартиры были спасены пять человек. К сожалению, в результате пожара погиб один человек, — говорится на сайте столичного управления.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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