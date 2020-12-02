Интервалы движения электричек увеличились на Курском направлении МЖД и МЦД-2
Интервалы движения нескольких электричек увеличены на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 2 декабря.
— В настоящее время по техническим причинам несколько пригородных поездов Курского направления и МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом в сторону Нахабино, — цитирует пресс-службу МЖД агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что железнодорожники принимают меры для того, чтобы сократить опоздание электричек. Пассажирам принесли извинения за неудобства.
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