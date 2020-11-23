Платформы МЖД очистят от снега и подготовят к зиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) заявили, что платформы станций будут полностью очищены от снега.

Уточняется, что в условиях сильного снегопада за уборку снега, а также обработку платформ противогололедными средствами на МЖД отвечает компания-перевозчик — акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». Также в пресс-службе пояснили, что в аренде компании в данный момент находятся 2,2 тысячи платформ, а в их расчистке задействовано более тысячи человек.

Данный филиал РЖД осуществляет постоянный контроль за уборкой от снега пассажирской инфраструктуры и при необходимости принимает меры к компании-перевозчику по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга платформ и обращений граждан.

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