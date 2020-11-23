Водителей Москвы предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичных водителей предупредили о затруднениях движения из-за снега и гололедицы на дорогах. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, также специалисты проводят строительные работы на ряде участков.

— На дорогах гололедица, много снега, а местами строительные работы, — отметили в публикации.

Дептранс пояснил, что затруднения движения ожидаются на МКАД, Проспекте мира, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на Рязанском проспекте, Щелковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Ранее синоптики предупредили, что в понедельник в столице прогнозируются ледяные дожди.

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