Водителей Москвы предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды
Столичных водителей предупредили о затруднениях движения из-за снега и гололедицы на дорогах. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Как уточняется, также специалисты проводят строительные работы на ряде участков.
— На дорогах гололедица, много снега, а местами строительные работы, — отметили в публикации.
Дептранс пояснил, что затруднения движения ожидаются на МКАД, Проспекте мира, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на Рязанском проспекте, Щелковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.
Ранее синоптики предупредили, что в понедельник в столице прогнозируются ледяные дожди.
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