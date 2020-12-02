Эксперт объяснила, почему новогодний оливье обойдется россиянам дороже в 2020 году

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Приготовление новогоднего салата оливье станет дороже в 2020 году из-за роста цен на продукты. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, морковь подорожала на 23 процента по сравнению с прошлым декабрем. Также серьезные изменения коснулись цен на картофель: они выросли на 19 процентов. Кроме того, вареная колбаса поднялась в цене на 2,9 процента. В свою очередь репчатый лук обойдется россиянам на 2,2 процента дороже.

Тем не менее эксперт выразила уверенность в том, что граждане РФ будут отмечать этот Новый год со своей семьей и без большого скопления гостей. В связи с этим траты на продукты и подарки значительно сократятся, что позволит российским семьям сэкономить во время праздничных дней, передает агентство городских новостей «Москва».

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