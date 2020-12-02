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Власти Москвы втрое сократили очередь на улучшение жилищных условий за 10 лет
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы втрое сократили очередь на улучшение жилищных условий за 10 лет

Вероника Кузьминова

Город

Очередь на решение квартирного вопроса в Москве за 10 лет сократилась в три раза. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 2 декабря.

— Так, по состоянию на начало 2010 года в очереди были 136,7 тысячи семей, к декабрю 2020 года список сократился почти втрое и составил 50,6 тысячи семей. Большая часть жилых помещений, предоставляемых очередникам, — 65 процентов — находится в новостройках, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра, в текущем году москвичи получат жилье в 17 новостройках в районе Некрасовка. Дома в общей сумме рассчитаны на 1,1 тысячи квартир. Горожанам предлагают жилье от одной до трех комнат, которое располагается на этажах от второго до 17-го. Уточняется, что в квартирах сделан косметический ремонт. Также рядом с новостройками создана необходимая инфраструктура: станции метро, школы, детские сады, поликлиники и магазины.

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