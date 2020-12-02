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Дворы без машин и школа появятся по реновации в столичном районе Богородское
Фото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры

Дворы без машин и школа появятся по реновации в столичном районе Богородское

Вероника Кузьминова

Город

Проект планировки территории микрорайонов 15Б-16Б района Богородское был утвержден правительством Москвы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— В микрорайонах 15Б-16Б района Богородское появятся современные кварталы с «дворами без машин», общественными пространствами, качественной инфраструктурой и интересными архитектурными решениями. При этом, предложенная авторами проекта ландшафтно-планировочная структура сформирована с учетом исторического каркаса бывшей деревни Богородское, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Планируется строительство детского сада на 175 мест и школы для 550 детей. Также на территории кварталов появится ФОК с бассейном. Социальные объекты должны построить одновременно с жилыми домами.

Дворы без машин и школа появятся по реновации в столичном районе БогородскоеФото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры

Дворовая территория застройки будет полностью или частично закрыта от автомобилей. При этом жители смогут оставлять свои машины в специально отведенных для этого местах. В Богородском планируют создать новые скверы и детские площадки. Уточняется, что некоторые улицы будут реконструированы, а в микрорайоны пустят новые автобусные маршруты.

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