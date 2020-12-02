Родителям объяснили, как помочь детям справиться со стрессом на дистанционном обучении
Родителям школьников не стоит ругать удаленную форму обучения. Такое мнение выразила заместитель директора Городского психолого-педагогического центра Москвы Нина Середенко.
По ее словам, дети с интересом могут заниматься в любом новом формате обучения. Тем не менее эксперт уверена, что этот интерес должны поддерживать мамы и папы, поскольку дети во многом ориентируются на своих родителей.
Середенко отметила, что если родители намерены уменьшить переживания у своих детей, то им не стоит транслировать свое негативное отношение к дистанционной форме обучения, передает РИАМО.
Кроме того, педагог рассказала о том, что московские школы уделяют много времени организации урочной и внеурочной деятельности, чтобы компенсировать дефицит общения у учеников.
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