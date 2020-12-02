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Родителям объяснили, как помочь детям справиться со стрессом на дистанционном обучении
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Родителям объяснили, как помочь детям справиться со стрессом на дистанционном обучении

Захар Чайченко

Общество

Родителям школьников не стоит ругать удаленную форму обучения. Такое мнение выразила заместитель директора Городского психолого-педагогического центра Москвы Нина Середенко.

По ее словам, дети с интересом могут заниматься в любом новом формате обучения. Тем не менее эксперт уверена, что этот интерес должны поддерживать мамы и папы, поскольку дети во многом ориентируются на своих родителей.

Середенко отметила, что если родители намерены уменьшить переживания у своих детей, то им не стоит транслировать свое негативное отношение к дистанционной форме обучения, передает РИАМО.

Кроме того, педагог рассказала о том, что московские школы уделяют много времени организации урочной и внеурочной деятельности, чтобы компенсировать дефицит общения у учеников.

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