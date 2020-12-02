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Кинокритик назвал секрет успеха лучшего фильма в истории
Фото: youtube.com/вДудь

Кинокритик назвал секрет успеха лучшего фильма в истории

Виктория Федотова

Кино

Российский кинокритик Антон Долин объяснил, почему фильм по роману Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» считается самой лучшей картиной за всю историю кино по версии сайта IMDb. Рейтинг крупнейшей в мире базы данных и веб-сайт о кинематографе основываются на оценках зрителей.

— Наверное, в этом фильме идеальное соотношение сторон, элементов. Он очень американский. Не только потому, что сделан в Америке, он об Америке, это самое универсальное кино в XX веке, сразу для всех, включая китайцев, вьетнамцев и россиян. Кинг — один из лучших писателей XX века, это повесть. Важен сюжет. XX век — это век разных форм несвободы. Это главный конфликт века «свобода — несвобода», — считает Долин.

По его словам, это человек, который вырывается на свободу, большего катарсиса себе невозможно представить.

— Это ответ на главный модернистский текст XX века — «Процесс» Франца Кафки. Герой Йозеф К. обвиняется в преступлении, против него начинается судебный процесс. Всю книгу он пытается выяснить, что он сделал, и доказать свою невиновность. Кончается все тем, что он смиряется с тем, что он приговорен и его казнят. Если бы он не смирился, может быть, его бы не казнили? — спрашивает кинокритик.

Долин считает, что сила фильма «Побег из Шоушенка» в том, что его герой верен себе, не допускает страх в себя, борется с ним и обретает свободу. Работает не логика, а целеустремленность. Кино рассказывает о бытовом чуде, которое каждый хочет видеть в своей жизни.

— Более мощного терапевтического посыла вы ни в одном фильме не увидите, — подытожил Долин.

Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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