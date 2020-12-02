Кинокритик назвал секрет успеха лучшего фильма в истории

Фото: youtube.com/вДудь

Российский кинокритик Антон Долин объяснил, почему фильм по роману Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» считается самой лучшей картиной за всю историю кино по версии сайта IMDb. Рейтинг крупнейшей в мире базы данных и веб-сайт о кинематографе основываются на оценках зрителей.

— Наверное, в этом фильме идеальное соотношение сторон, элементов. Он очень американский. Не только потому, что сделан в Америке, он об Америке, это самое универсальное кино в XX веке, сразу для всех, включая китайцев, вьетнамцев и россиян. Кинг — один из лучших писателей XX века, это повесть. Важен сюжет. XX век — это век разных форм несвободы. Это главный конфликт века «свобода — несвобода», — считает Долин.

По его словам, это человек, который вырывается на свободу, большего катарсиса себе невозможно представить.

— Это ответ на главный модернистский текст XX века — «Процесс» Франца Кафки. Герой Йозеф К. обвиняется в преступлении, против него начинается судебный процесс. Всю книгу он пытается выяснить, что он сделал, и доказать свою невиновность. Кончается все тем, что он смиряется с тем, что он приговорен и его казнят. Если бы он не смирился, может быть, его бы не казнили? — спрашивает кинокритик.

Долин считает, что сила фильма «Побег из Шоушенка» в том, что его герой верен себе, не допускает страх в себя, борется с ним и обретает свободу. Работает не логика, а целеустремленность. Кино рассказывает о бытовом чуде, которое каждый хочет видеть в своей жизни.

— Более мощного терапевтического посыла вы ни в одном фильме не увидите, — подытожил Долин.

Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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