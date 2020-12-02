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Технополис «Москва» признали одной из лучших особых экономических зон России 
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Технополис «Москва» признали одной из лучших особых экономических зон России 

Вероника Кузьминова

Город

Технополис «Москва» занял второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Шорт-лист составила Ассоциация кластеров и технопарков России.

— Эксперты оценили высокую инвестиционную привлекательность столичной особой экономической зоны, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами. По итогам прошлого года объем инвестиций резидентов составил 6,6 миллиарда рублей, также было создано около 800 новых рабочих мест — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в ОЭЗ выросли показатели обеспеченности инфраструктурой, земельными ресурсами, инвестиционной активности и благоприятности для работы бизнеса. По сообщению на официальном сайте мэра Москвы, в прошлом году технополис «Москва» перевыполнил план по привлечению резидентов на 12 процентов. Такой статус получили 24 компании.

Также в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ попали подмосковный технопарк «Дубна» и ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Напомним, в состав ОЭЗ входят пять площадок: в Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и МИЭТ. Они занимают территорию общей площадью 223,3 гектара. В технополисе работает свыше 180 компаний, 79 из них имеют статус резидента.

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