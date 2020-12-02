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Кинокритик Долин объяснил популярность американских супергероев
Кадр из фильма «Мстители», Джосс Уидон, США, 2012 год

Кинокритик Долин объяснил популярность американских супергероев

Виктория Федотова

Кино

Российский кинокритик Антон Долин объяснил, почему так популярны американские супергерои.

— Почему работают «Мстители»? Не потому, что у них больше знаменитых актеров и спецэффектов. Это все неважно. Внутри есть механизм: определенная потребность американского общества привела к тому, что в 30-х годах придумали супергероев. Технология была в том, чтобы рассказывать о них в комиксах, — объяснил Долин.

По словам кинокритика, комиксы похожи на кино — они тоже раскадрованы. Поэтому по комиксам стали снимать фильмы, сериалы и мультфильмы.

— Люди вернулись к образам супергероев после терактов 11 сентября. Они снова впали в детство, желая, чтобы пришли «люди с неба» и спасли их. Нет у русских людей такого, что придет из леса медведь и спасет их, — считает собеседник.

Он добавил, что несколько поколений американцев следили за комиксами с супергероями.

Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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