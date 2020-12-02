Кинокритик Долин объяснил популярность американских супергероев

Кадр из фильма «Мстители», Джосс Уидон, США, 2012 год

Российский кинокритик Антон Долин объяснил, почему так популярны американские супергерои.

— Почему работают «Мстители»? Не потому, что у них больше знаменитых актеров и спецэффектов. Это все неважно. Внутри есть механизм: определенная потребность американского общества привела к тому, что в 30-х годах придумали супергероев. Технология была в том, чтобы рассказывать о них в комиксах, — объяснил Долин.

По словам кинокритика, комиксы похожи на кино — они тоже раскадрованы. Поэтому по комиксам стали снимать фильмы, сериалы и мультфильмы.

— Люди вернулись к образам супергероев после терактов 11 сентября. Они снова впали в детство, желая, чтобы пришли «люди с неба» и спасли их. Нет у русских людей такого, что придет из леса медведь и спасет их, — считает собеседник.

Он добавил, что несколько поколений американцев следили за комиксами с супергероями.

Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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