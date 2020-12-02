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Александр Васильев рассказал о тренде для желающих выглядеть стройнее
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Александр Васильев рассказал о тренде для желающих выглядеть стройнее

Анастасия Колоскова

Общество

Историк моды Александр Васильев в эфире очередного выпуска «Модного приговора» на Первом канале сообщил, что в моду вошли двухчастные модели одежды, способные визуально сделать фигуру стройнее.

Предмет гардероба должен быть сшит из контрастной по цвету ткани и разделять фигуру вдоль. В этом случае женщина легко сможет выглядеть на пару размеров меньше.

— Все двухчастные платья, жакеты, пальто, плащи безумно стройнят и уменьшают фигуру в объеме, — поделился секретом модный стилист.

Этот прием был продемонстрирован на главной героине выпуска шоу. Женщина примерила на себя пальто, сочетающее черную и бежевую ткань.

— Я не хочу сказать, что наша героиня — полная женщина, отнюдь. Но ее, безусловно, выровняла эта цветовая конструкция одежды, — прокомментировал образ Васильев.

Также зрители могли познакомиться с еще одной находкой стилистов. Красно-белый экстравагантный наряд, сочетающий в себе элементы рубахи и жакета, высоко оценила эксперт программы Эвелина Хромченко.

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