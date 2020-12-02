Ягудин объяснил, как изменилось фигурное катание за 20 лет
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как изменился этот вид спорта за 20 лет. По его словам, спортсмены перестали копировать классические танцевальные программы и по-другому подходят к постановке номеров.
— Мы закончили ту эпоху, когда брали тупо «Кармен» или «Лебединое озеро», классику и типа ставили. Когда брали саундтреки из фильмов, смотрели кино, пытались понять, это как я в театре сейчас работаю. Сначала читки, нет такого, что поставили и поехали, — отметил Ягудин.
Фигурист заявил, что нельзя больше поднимать руки «просто так». По его словам, молодые фигуристы работают не только с тренерами, но и с педагогами по танцам.
Видео опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.
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