Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ягудин объяснил, как изменилось фигурное катание за 20 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ягудин объяснил, как изменилось фигурное катание за 20 лет

Виктория Федотова

Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как изменился этот вид спорта за 20 лет. По его словам, спортсмены перестали копировать классические танцевальные программы и по-другому подходят к постановке номеров.

— Мы закончили ту эпоху, когда брали тупо «Кармен» или «Лебединое озеро», классику и типа ставили. Когда брали саундтреки из фильмов, смотрели кино, пытались понять, это как я в театре сейчас работаю. Сначала читки, нет такого, что поставили и поехали, — отметил Ягудин.

Фигурист заявил, что нельзя больше поднимать руки «просто так». По его словам, молодые фигуристы работают не только с тренерами, но и с педагогами по танцам.

Видео опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.

Читайте также: «Кого я сосватал»: Авербух ответил на заявление, что «Ледниковый период» разбивает семьи

мнениеАлексей Ягудинфигурное катание
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Все мнения
О проекте