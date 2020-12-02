Ягудин объяснил, как изменилось фигурное катание за 20 лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как изменился этот вид спорта за 20 лет. По его словам, спортсмены перестали копировать классические танцевальные программы и по-другому подходят к постановке номеров.

— Мы закончили ту эпоху, когда брали тупо «Кармен» или «Лебединое озеро», классику и типа ставили. Когда брали саундтреки из фильмов, смотрели кино, пытались понять, это как я в театре сейчас работаю. Сначала читки, нет такого, что поставили и поехали, — отметил Ягудин.

Фигурист заявил, что нельзя больше поднимать руки «просто так». По его словам, молодые фигуристы работают не только с тренерами, но и с педагогами по танцам.

Видео опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.

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