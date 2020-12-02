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СМИ узнали подробности предстоящей церемонии «Оскар»
Фото: facebook.com/TheAcademy

СМИ узнали подробности предстоящей церемонии «Оскар»

Анастасия Колоскова

В мире

Представитель Американской киноакадемии рассказал, как пройдет вручение премий «Оскар» в 2021 году. Его слова во вторник, 1 декабря, опубликовало издание Variety.

— Виртуального «Оскара» не будет, — уточнил собеседник издания.

Отмечается, что церемония состоится в реальном формате, но пандемия коронавируса все же внесла в нее свои коррективы. Так, мероприятие отсрочили на несколько месяцев и назначили на 25 апреля.

Место проведения церемонии осталось прежним — Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, рассчитанный на 3400 мест. Однако вопрос, сколько зрителей сможет присутствовать в зале из-за ограничений, пока остается открытым.

Представители Академии посетовали, что киноиндустрия вошла в число наиболее пострадавших от COVID-19. Уточняется, что премьеры многих фильмов отложили на неопределенный срок, а съемки некоторых и вовсе пришлось остановить.

В связи с этим организаторы премии на два месяца продлили сроки выпуска кинолент в прокат для участия в конкурсной программе и включили в нее картины, представленные на стриминговых сервисах.

Представитель Академии также высказал опасение относительно участия в церемонии некоторых актеров Голливуда в связи с их почтенным возрастом. Так, в группе риска оказались 82-летний Энтони Хопкинс, 86-летняя Софи Лорен и 71-летняя Мерил Стрип.

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