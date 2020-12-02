Корпус ЖК «Люблинский парк» сдали в эксплуатацию на юго-востоке Москвы 

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

улица Люблинская, дом 78, корпус 3 Карта всех событий

Первый корпус жилого комплекса «Люблинский парк» ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— В новостройке к заселению готова 1131 квартира, жилой площадью порядка 55 000 тысяч квадратных метров, — приводятся слова Пятовой на сайте Стройкомплекса города.

Дом расположен по адресу улица Люблинская, дом 78, корпус 3. Семисекционное здание имеет разную этажность: от второго до 26-го этажа. Уточняется, что первый этаж новостройки будет нежилым: его отдадут под коммерческую деятельность.

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