«Ржу как конь»: Ирина Пегова рассказала о комплексах юности

Фото: instagram.com/pegovairina

Любимица зрителей Ирина Пегова в юности долго страдала от мучивших ее комплексов. Об этом 42-летняя актриса рассказала в интервью изданию 7дней.ru.

По словам Пеговой, тяжелее всего принять себя ей было в подростковом возрасте. Она страдала из-за своего пацанского образа и отсутствия женственности, а также неусидчивости и сложностей в обучении.

Позже у актрисы появились претензии к себе другого рода.

— Я косноязычная, не могу говорить красиво, не могу выразить свою мысль. Ржу как конь… — призналась Пегова.

По ее словам, она до сих пор работает над вопросом принятия себя и борется с неуверенностью. В этом ей помогли лекции и книги по психологии, а также йога.

— И вот, пусть и довольно поздно, любовь к себе пришла, и пришла от зрителей. Я очень зависима от мнения окружающих. Меня можно убить «на раз». Вот, скажем, большое количество людей поругают, раскритикуют — все, через полгода вы меня не узнаете, я завяну. Но мне везло — всегда доставалось обожание и симпатия и от зрителей, и от режиссеров, и от коллег. И я на этом немножко распушилась, — поделилась актриса.

Напомним, актриса участвует в телепроекте «Ледниковый период». Пегова со своим партнером по льду Алексеем Тихоновым стали самой возрастной парой. По словам Ирины, атмосфера шоу ей не импонирует. Гораздо больше приятных эмоций, а также колоссальную народную поддержку она получила во время участия в проекте «Танцы со звездами».

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