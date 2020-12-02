Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Ржу как конь»: Ирина Пегова рассказала о комплексах юности
Фото: instagram.com/pegovairina

«Ржу как конь»: Ирина Пегова рассказала о комплексах юности

Анастасия Колоскова

Звезды

Любимица зрителей Ирина Пегова в юности долго страдала от мучивших ее комплексов. Об этом 42-летняя актриса рассказала в интервью изданию 7дней.ru.

По словам Пеговой, тяжелее всего принять себя ей было в подростковом возрасте. Она страдала из-за своего пацанского образа и отсутствия женственности, а также неусидчивости и сложностей в обучении.

Позже у актрисы появились претензии к себе другого рода.

— Я косноязычная, не могу говорить красиво, не могу выразить свою мысль. Ржу как конь… — призналась Пегова.

По ее словам, она до сих пор работает над вопросом принятия себя и борется с неуверенностью. В этом ей помогли лекции и книги по психологии, а также йога.

— И вот, пусть и довольно поздно, любовь к себе пришла, и пришла от зрителей. Я очень зависима от мнения окружающих. Меня можно убить «на раз». Вот, скажем, большое количество людей поругают, раскритикуют — все, через полгода вы меня не узнаете, я завяну. Но мне везло — всегда доставалось обожание и симпатия и от зрителей, и от режиссеров, и от коллег. И я на этом немножко распушилась, — поделилась актриса.

Напомним, актриса участвует в телепроекте «Ледниковый период». Пегова со своим партнером по льду Алексеем Тихоновым стали самой возрастной парой. По словам Ирины, атмосфера шоу ей не импонирует. Гораздо больше приятных эмоций, а также колоссальную народную поддержку она получила во время участия в проекте «Танцы со звездами».

Читайте также: Актриса Ирина Пегова раскрыла секреты своей стройности

вопросы психологиикомплексыИрина Пегова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Все мнения
О проекте