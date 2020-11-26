«Садимся на диету»: Пегова раскрыла секрет стройности

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова рассказала подписчикам, какую диету она соблюдает, чтобы держать себя в форме. Этим артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам актрисы, необходимо вместо кефира пить ряженку, а картофель запекать в микроволновке или духовке. Также Пегова отметила, что ест диетическое мясо в любых количествах, когда захочет. Рыбу она меняет на креветки или морепродукты. Знаменитость рассказала, что между приемами пищи важно пить много воды.

— Вот моя ( не люблю это слово ) диета ! Но Я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будте внимательны к себе! — поделилась Пегова.

Поклонники отметили стройность актрисы и осыпали ее комплиментами.

«Вы и так шикарная, бросайте эти диеты», «Вам надо блог создать: садимся на диету с Ириной Пеговой», «Какая Вы красивая, Ирина!», «Диета это хорошо. А улыбка ваша сногсшибательная!» — написали фолловеры.

Ранее артистка продемонстрировала подписчикам снимок из детства.

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