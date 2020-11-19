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«Знаменитая улыбка»: Ирина Пегова продемонстрировала подписчикам снимок из детства
Фото: instagram.com/pegovairina

«Знаменитая улыбка»: Ирина Пегова продемонстрировала подписчикам снимок из детства

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Ирина Пегова продолжает делиться с подписчиками раритетными фотографиями в своем Instagram-аккаунте. На старом снимке запечатлена сама артистка, ее отец и двоюродный брат в канун празднества Нового года.

— Это в догоночку с того же 1982-го нового года! Папа мой уже навеселе, и мой брат двоюродный, Димка, — написала актриса в подписи под фотографией.

Поклонники звезды отметили, что фотография получилась очень милой, а сама Пегова с тех времен осталась такой же красавицей: «Ира, Вы не изменились! Такой же взгляд – добрый и веселый»; «Вы на папу похожи»; «Ирина, у тебя улыбка такая же светлая осталась»; «А вот и знаменитая улыбка».

Ранее Ирина Пегова поделилась в социальной сети Instagram детским снимком, на котором изображена она сама, ее бабушка и сестра артистки Татьяна Зуева.

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#InstagramактрисаИрина Пегова
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