Детский сад на 225 мест построят в Некрасовке

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

14-й квартал, Некрасовка Карта всех событий

В районе Некрасовка построят детский сад на 225 мест. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект появится в 14-м квартале района Некрасовка. Разрешение на строительство действует до августа 2021 года.

В здании появятся девять групповых помещений, спальные помещения, раздевалки, буфет и туалет. Рабочие оборудуют залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинет медсестры с процедурной, логопеда и психолога. Прилежащую территорию благоустроят. Здесь высадят деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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