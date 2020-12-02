Рита Дакота рассказала про подводные камни материнства

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Российская певица Рита Дакота поделилась своими впечатлениями о материнстве со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. Артистка призналась, что когда тест на беременность показал положительный результат, она была напугана.

— «Я не готова к детям», с ужасом в глазах полушепотом пролепетала я своему отражению в зеркале, увидев две полоски... Я хочу рассказать вам свою историю о том, как я по-настоящему стала мамой, и, возможно, она вдохновит на материнство таких же «чайлдфри» в прошлом, — написала Дакота в публикации.

По словам певицы, ощущение счастья со временем приходит к каждой маме. Дакота утверждает, что от первоначального страха за будущее, за карьеру и за жизненные перемены очень сложно избавиться. Прежде чем будущие мамы осознают радость своего нового положения, они обычно проходят через ужасы однообразной жизни беременных. По словам Дакоты, во всем виноваты явления культуры, такие как книги, фильмы, журналы и реклама, демонстрирующие ложные образы «идеальных» мам.

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