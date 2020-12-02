Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рита Дакота рассказала про подводные камни материнства
Фото: YouTube.com / PEOPLETALK TV

Рита Дакота рассказала про подводные камни материнства

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Рита Дакота поделилась своими впечатлениями о материнстве со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. Артистка призналась, что когда тест на беременность показал положительный результат, она была напугана.

— «Я не готова к детям», с ужасом в глазах полушепотом пролепетала я своему отражению в зеркале, увидев две полоски... Я хочу рассказать вам свою историю о том, как я по-настоящему стала мамой, и, возможно, она вдохновит на материнство таких же «чайлдфри» в прошлом, — написала Дакота в публикации.

По словам певицы, ощущение счастья со временем приходит к каждой маме. Дакота утверждает, что от первоначального страха за будущее, за карьеру и за жизненные перемены очень сложно избавиться. Прежде чем будущие мамы осознают радость своего нового положения, они обычно проходят через ужасы однообразной жизни беременных. По словам Дакоты, во всем виноваты явления культуры, такие как книги, фильмы, журналы и реклама, демонстрирующие ложные образы «идеальных» мам.

Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, как ей удается поднимать настроение сыну даже в командировках

беременностьРита Дакотадети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Все мнения
О проекте