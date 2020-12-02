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«Люди фантастически устали»: психотерапевт разобрал конфликты с антимасочниками
Фото: instagram.com/p/CGSFOq6oP3K

«Люди фантастически устали»: психотерапевт разобрал конфликты с антимасочниками

Виктория Федотова

Здоровье

В общественных местах участились случаи агрессивного поведения людей из-за масок. Одни принципиально не хотят их носить, вторые боятся за свое здоровье и требуют соблюдения предписаний.

Президент Профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Виктор Макаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвал демонстративный отказ от защитной маски признаком открытой агрессии.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Сквозной эфир. 2 декабря

— Люди фантастически устали от того, что наше будущее неопределенно. Возникают разные конфликты в том числе по такой ситуации, в маске человек или без маски в общественном месте. Долгий стресс переходит в состояние дистресса, человек не справляется и часто эмоциональная реакция его становится столь сильной, что на высоте аффекта многие люди не управляют своими эмоциями, — заявил психотерапевт.

Макаров считает, что среди тех, кто носит маски в общественном месте есть адекватные люди, а есть перфекционисты, которые требуют, чтобы все исполняли правила. Есть фанаты, которые даже на улице и с дистанцией маски не снимают.

Среди антимасочников, по его словам, есть пофигисты, есть диссиденты, которые говорят, что маски — это неправильно, вся ситуация с пандемией — обман, а есть антимасочники, которые агрессивно доказывают, что не будут использовать маски в любом случае.

— Им все равно, что в России ежедневно из-за коронавируса умирают сотни людей, им все равно, что при соблюдении предосторожностей люди не заразятся, — считает врач.

По его словам, столь серьезной причины для того, чтобы общество было собранным и ответственным, еще не было. Исключение составляет период после Второй мировой и развала СССР в 90-е годы.

— Причина фантастически серьезна, чтобы мы стали лояльными, дисциплинированными и победили эту пандемию. Люди переполнены эмоциями по отношению к антимасочникам, потому что маска делает нас более интровертивными, менее узнаваемыми, мы имеем больше прав. К счастью, россияне отличаются высоким уровнем толерантности, — отметил психоаналитик.

Макаров подчеркнул, что агрессия — одно из проявлений токсичной личности. Раньше у таких людей была возможность распределить токсичность «по капле в разных местах», но теперь они концентрированно выливают на окружающих всю свою токсичность. Агрессия биологически более свойственна мужчинам, но и женщины тоже могут быть агрессивными, подытожил собеседник.

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