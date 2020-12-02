Почти 440 информационных таблиц установят в центре и на юге столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти 440 информационных табличек установят в центре и на юге столицы до конца года. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства».

Как уточняется, таблицы будут содержать информацию о доступе к станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), транспортно-пересадочным узлам и так далее.

— В городе проводится комплекс работ по изготовлению и размещению городских навигационных указателей и дополнительных информационных полей к станциям Московского метрополитена. В 2020 году работы уже завершились в Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах столицы, — отметила замглавы центра Наталия Ремезова.

По ее словам, навигационные элементы помогут горожанам ориентироваться в Москве и быстрее добираться до пунктов назначения.

Сведения на таблицах будут указаны на русском языке и продублированы латиницей, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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